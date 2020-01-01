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Snapdragon 630 против Helio P95

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Helio P95
Helio P95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и MediaTek Helio P95 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio P95
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 117K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 30% выше пропускная способность памяти (13.91 против 10.66 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630
176
Helio P95 +127%
399
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630
996
Helio P95 +51%
1502
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630
117454
Helio P95 +82%
214296

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Helio P95

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 PowerVR GM9446
Архитектура Adreno 500 PowerVR Rogue
Частота GPU 850 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 1 3
Шейдерных блоков 96 12
FLOPS 163 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 APU 2.0
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Февраль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM630 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт MediaTek Helio P95

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Комментарии

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