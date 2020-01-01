Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 630 vs Helio X20 – что лучше?

Snapdragon 630 против Helio X20

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • Показывает на 34% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 117K vs 93K
  • Выше частота графического ускорителя (на 9%)
  • На 5% выше частота процессора (2200 против 2100 МГц
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 20% выше пропускная способность памяти (12.8 против 10.66 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630
176
Helio X20 +51%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630 +22%
996
Helio X20
815
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630 +26%
117454
Helio X20
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 2200 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 850 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 163 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Май 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM630 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт MediaTek Helio X20

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 630 и Snapdragon 730
2. Snapdragon 630 и Snapdragon 625
3. Snapdragon 630 и Kirin 710
4. Snapdragon 630 и Snapdragon 632
5. Snapdragon 630 и Snapdragon 636
6. Helio X20 и Snapdragon 625
7. Helio X20 и Snapdragon 636
8. Helio X20 и Helio P22
9. Helio X20 и Snapdragon 652

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio X20 с Snapdragon 630, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях