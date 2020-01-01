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Snapdragon 630 против Snapdragon 429

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 89%)
  • На 67% выше пропускная способность памяти (10.66 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 117K vs 82K
  • На 13% выше частота процессора (2200 против 1950 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630 +43%
117454
Snapdragon 429
82250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Adreno 504
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 163 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM630 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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