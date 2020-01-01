Snapdragon 630 против Snapdragon 429
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 630 (Adreno 508) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 89%)
- На 67% выше пропускная способность памяти (10.66 против 6.4 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 117K vs 82K
- На 13% выше частота процессора (2200 против 1950 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630 +4%
176
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630 +79%
996
556
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630 +43%
117454
82250
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Snapdragon 429
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|6 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 508
|Adreno 504
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|1
|Шейдерных блоков
|96
|96
|FLOPS
|163 Гфлопс
|48.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1333 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 10.66 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 642
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2048 x 1536
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM630
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
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