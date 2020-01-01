Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 630 vs Snapdragon 435 – что лучше?

Snapdragon 630 против Snapdragon 435

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Snapdragon 435
Snapdragon 435

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 89%)
  • На 67% выше пропускная способность памяти (10.66 против 6.4 Гбит/с)
  • На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
  • Набирает существенно больше (на 60%) баллов в AnTuTu 8 – 117K vs 73K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630 +60%
117454
Snapdragon 435
73620

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Snapdragon 435

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.
TDP 6 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Adreno 505
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 163 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM630 MSM8940
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт Qualcomm Snapdragon 435

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 845 против Snapdragon 630
2. Snapdragon 665 против Snapdragon 630
3. Snapdragon 835 против Snapdragon 630
4. Snapdragon 660 против Snapdragon 630
5. Helio P60 против Snapdragon 630
6. Snapdragon 720G против Snapdragon 435
7. Snapdragon 665 против Snapdragon 435
8. Helio P35 против Snapdragon 435
9. Helio P22 против Snapdragon 435
10. Snapdragon 460 против Snapdragon 435

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 435 с Snapdragon 630, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях