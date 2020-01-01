Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 630 vs Snapdragon 439 – что лучше?

Snapdragon 630 против Snapdragon 439

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 89%)
  • На 67% выше пропускная способность памяти (10.66 против 6.4 Гбит/с)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Adreno 505
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 850 МГц 450 МГц
Количество ALU 96 96
FLOPS 163 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM630 SDM439
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 439 с Snapdragon 630, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях