Snapdragon 630 против Snapdragon 450
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
- На 43% выше пропускная способность памяти (10.66 против 7.46 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 630 +17%
176
151
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 630 +2%
987
972
AnTuTu Benchmark 8
н/д
88067
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 508
|Adreno 506
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|850 МГц
|600-650 МГц
|Количество ALU
|96
|96
|FLOPS
|163 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1333 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 10.66 Гбит/сек
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 642
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2048 x 1536
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Июнь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM630
|SDM450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 630
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
Опрос
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6
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