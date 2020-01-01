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Snapdragon 630 против Snapdragon 460

Snapdragon 630
Snapdragon 630
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • Выше частота графического ускорителя (на 42%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
  • Показывает на 67% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • На 30% выше пропускная способность памяти (13.91 против 10.66 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 147K vs 117K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 630
117454
Snapdragon 460 +25%
147298

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 6 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Adreno 610
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 256
FLOPS 163 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM630 SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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