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Snapdragon 630 против Snapdragon 480

Snapdragon 630
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 630
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 630 (с графикой Adreno 508) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 630
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • На 59% выше пропускная способность памяти (17 против 10.66 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 118K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 630
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 630
118135
Snapdragon 480 +7%
126951
CPU 43446 -
GPU 14746 -
Memory 29560 -
UX 25968 -
Total score 118135 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 70.5 Mpixels/s -
Face detection 9.22 images/s -
Speech recognition 18.35 words/s -
Machine learning 12.35 images/s -
Camera shooting 5.58 images/s -
HTML 5 1.27 Mnodes/s -
SQLite 323.5 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 630 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L2 1 МБ -
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 6 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 508 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 850 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 163 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 10.66 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 642 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM630 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 630 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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