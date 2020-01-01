Snapdragon 632 против Kirin 655
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 655 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 122K vs 66K
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 655
- На 18% выше частота процессора (2120 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 24%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632 +53%
264
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632 +25%
1061
850
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632 +84%
122692
66542
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Kirin 655
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|4x 2.12 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2120 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|725 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|124.8 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Декабрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM632
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
|-
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