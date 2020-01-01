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Snapdragon 632 против Kirin 950

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 173K vs 122K
  • На 33% выше частота процессора (2400 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 24%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632
264
Kirin 950 +31%
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632
1061
Kirin 950 +22%
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632
122692
Kirin 950 +41%
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 725 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 124.8 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM632 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 -

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