Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 632 vs Kirin 955 – что лучше?

Snapdragon 632 против Kirin 955

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Kirin 955
Kirin 955

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
  • В 3.4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 7.46 Гбит/с)
  • На 39% выше частота процессора (2500 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 24%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632
264
Kirin 955 +30%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632
1061
Kirin 955 +4%
1100
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632 +3%
122692
Kirin 955
119162

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Kirin 955

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 ARM Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 725 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 124.8 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X9 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Апрель 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM632 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 632 и Samsung Exynos 9611
2. Qualcomm Snapdragon 632 и Snapdragon 665
3. Qualcomm Snapdragon 632 и Snapdragon 636
4. Qualcomm Snapdragon 632 и MediaTek Helio G80
5. Qualcomm Snapdragon 632 и MediaTek Helio G70
6. HiSilicon Kirin 955 и Qualcomm Snapdragon 855
7. HiSilicon Kirin 955 и Qualcomm Snapdragon 625
8. HiSilicon Kirin 955 и Qualcomm Snapdragon 636
9. HiSilicon Kirin 955 и Qualcomm Snapdragon 821

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 955 с Snapdragon 632, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях