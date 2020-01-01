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Snapdragon 632 против Kirin 970

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • В 3.9 раза выше пропускная способность памяти (29 против 7.46 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 95%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 120K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632
264
Kirin 970 +48%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632
1064
Kirin 970 +31%
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632
120542
Kirin 970 +95%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600-650 МГц 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 96 -
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Шина 1x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X9 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM632 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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