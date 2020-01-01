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Snapdragon 632 против Helio A22

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 8 – 120K vs 81K
Преимущества MediaTek Helio A22
  • На 86% выше пропускная способность памяти (13.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632 +62%
264
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632 +96%
1064
Helio A22
543
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632 +49%
120542
Helio A22
81081

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 32 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 600-650 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM632 MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт MediaTek Helio A22

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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