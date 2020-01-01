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Snapdragon 632 против Helio G35

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 120K vs 110K
Преимущества MediaTek Helio G35
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632 +50%
264
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632 +7%
1064
Helio G35
999
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632 +9%
120542
Helio G35
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 600-650 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM632 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт MediaTek Helio G35

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73 (68.2%)
34 (31.8%)
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