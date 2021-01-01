Snapdragon 632 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 3 года позже
- Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 118K
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|60244
|74619
|GPU
|10499
|33985
|Memory
|27587
|42103
|UX
|11175
|43577
|Total score
|118649
|192977
GeekBench 5
Single-Core Score
263
Helio G88 +27%
335
Multi-Core Score
1034
Helio G88 +25%
1290
|Image compression
|81 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.3 images/s
|-
|Speech recognition
|18.95 words/s
|-
|Machine learning
|13.05 images/s
|-
|Camera shooting
|8.73 images/s
|-
|HTML 5
|1.05 Mnodes/s
|-
|SQLite
|426.3 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|7 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|725 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|124.8 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 13МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM632
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
|Сайт MediaTek Helio G88
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