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Snapdragon 632 против Helio G88

Snapdragon 632
VS
Helio G88
Snapdragon 632
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 118K
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 632
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 632
118649
Helio G88 +63%
192977
CPU 60244 74619
GPU 10499 33985
Memory 27587 42103
UX 11175 43577
Total score 118649 192977
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 632
263
Helio G88 +27%
335
Multi-Core Score
Snapdragon 632
1034
Helio G88 +25%
1290
Image compression 81 Mpixels/s -
Face detection 11.3 images/s -
Speech recognition 18.95 words/s -
Machine learning 13.05 images/s -
Camera shooting 8.73 images/s -
HTML 5 1.05 Mnodes/s -
SQLite 426.3 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 7 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 725 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 124.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM632 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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