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Snapdragon 632 против Helio G90T

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 120K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632
264
Helio G90T +88%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632
1064
Helio G90T +55%
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632
120542
Helio G90T +139%
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600-650 МГц 800 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM632 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт MediaTek Helio G90T

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Комментарии

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