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Snapdragon 632 против Snapdragon 425

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • На 40% выше пропускная способность памяти (7.46 против 5.34 Гбит/с)
  • На 29% выше частота процессора (1800 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ 128 КБ
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Adreno 308
Архитектура Adreno 500 Adreno 300
Частота GPU 600-650 МГц 500 МГц
Количество ALU 96 24
FLOPS - 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM632 MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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