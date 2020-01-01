Snapdragon 632 против Snapdragon 425
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- На 40% выше пропускная способность памяти (7.46 против 5.34 Гбит/с)
- На 29% выше частота процессора (1800 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632 +108%
264
127
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632 +160%
1064
410
AnTuTu Benchmark 8
120542
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1800 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|128 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Adreno 308
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 300
|Частота GPU
|600-650 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|96
|24
|FLOPS
|-
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 5.34 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 13МП
|1x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9 LTE
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM632
|MSM8917
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
Опрос
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3
Сравнения с конкурентами
- HiSilicon Kirin 710 против Qualcomm Snapdragon 632
- Qualcomm Snapdragon 625 против Snapdragon 632
- Qualcomm Snapdragon 660 против Snapdragon 632
- Qualcomm Snapdragon 450 против Snapdragon 632
- Samsung Exynos 7885 против Qualcomm Snapdragon 632
- Qualcomm Snapdragon 439 против Snapdragon 425
- MediaTek Helio A22 против Qualcomm Snapdragon 425
- Qualcomm Snapdragon 430 против Snapdragon 425
- MediaTek Helio P22 против Qualcomm Snapdragon 425
- Samsung Exynos 7570 против Qualcomm Snapdragon 425