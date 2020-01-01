Snapdragon 632 против Snapdragon 429
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506) с его соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 61%)
- Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 8 – 122K vs 82K
- На 17% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.4 Гбит/с)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 8% выше частота процессора (1950 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 632 +56%
264
169
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 632 +91%
1061
556
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632 +49%
122692
82250
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Snapdragon 429
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1800 МГц
|1950 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|7 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Adreno 504
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|725 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|1
|Шейдерных блоков
|96
|96
|FLOPS
|124.8 Гфлопс
|48.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1600 x 900
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 13МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP8
|Аудио
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9 LTE
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM632
|SDM429
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
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