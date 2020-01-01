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Snapdragon 632 против Snapdragon 429

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506) с его соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 61%)
  • Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 8 – 122K vs 82K
  • На 17% выше пропускная способность памяти (7.46 против 6.4 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (1950 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 632 +49%
122692
Snapdragon 429
82250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Adreno 504
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 725 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 96 96
FLOPS 124.8 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM632 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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