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Snapdragon 632 против Snapdragon 430

Snapdragon 632
Snapdragon 632
VS
Snapdragon 430
Snapdragon 430

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (1800 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Snapdragon 430

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Adreno 505
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 600-650 МГц 500 МГц
Количество ALU 96 96
FLOPS - 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 6 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM632 MSM8937
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт Qualcomm Snapdragon 430

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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