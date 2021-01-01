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Snapdragon 632 против Snapdragon 480

Snapdragon 632
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 632
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (17 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 121K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 632
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 632
121757
Snapdragon 480 +4%
126951
CPU 60244 -
GPU 10499 -
Memory 27587 -
UX 11175 -
Total score 121757 126951

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 81 Mpixels/s -
Face detection 11.3 images/s -
Speech recognition 18.95 words/s -
Machine learning 13.05 images/s -
Camera shooting 8.73 images/s -
HTML 5 1.05 Mnodes/s -
SQLite 426.3 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 7 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 725 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 124.8 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 40МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1 AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 LTE X51
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM632 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 632 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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