Snapdragon 632 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 632 (с графикой Adreno 506) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (17 против 7.46 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
- Лучшая архитектура набора команд
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 121K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|60244
|-
|GPU
|10499
|-
|Memory
|27587
|-
|UX
|11175
|-
|Total score
|121757
|126951
GeekBench 5
Single-Core Score
264
Snapdragon 480 +48%
391
Multi-Core Score
1049
Snapdragon 480 +37%
1432
|Image compression
|81 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.3 images/s
|-
|Speech recognition
|18.95 words/s
|-
|Machine learning
|13.05 images/s
|-
|Camera shooting
|8.73 images/s
|-
|HTML 5
|1.05 Mnodes/s
|-
|SQLite
|426.3 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 632 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|7 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|725 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|128
|FLOPS
|124.8 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|2133 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 13МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9 LTE
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM632
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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