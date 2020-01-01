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Snapdragon 636 против A10 Fusion

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 60% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 148K
  • На 30% выше частота процессора (2340 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 636
274
A10 Fusion +185%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 636
1127
A10 Fusion +25%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636
148783
A10 Fusion +69%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 720 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 -
FLOPS 184 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM636 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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