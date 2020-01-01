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Snapdragon 636 против Apple A9

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 148K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 636
274
Apple A9 +99%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 636 +12%
1127
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636
148783
Apple A9 +15%
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 1800 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 192
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM636 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 -

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Комментарии

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