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Snapdragon 636 против Kirin 710F

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Показывает на 22% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 148K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 636
274
Kirin 710F +19%
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 636
1127
Kirin 710F +21%
1364
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636
148783
Kirin 710F +14%
170235

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Mali-G51
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 184 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM636 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 -

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8 (44.4%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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