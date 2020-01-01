Snapdragon 636 против Helio G80
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества MediaTek Helio G80
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 148K
- Выше частота графического ускорителя (на 32%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
274
Helio G80 +30%
355
Geekbench 5 (многоядерный)
1127
Helio G80 +16%
1308
AnTuTu Benchmark 8
148783
Helio G80 +36%
201858
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 509
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|950 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|184 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2017 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM636
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
|Сайт MediaTek Helio G80
Опрос
88 (52.1%)
81 (47.9%)
Всего проголосовало: 169