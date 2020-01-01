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Snapdragon 636 против Helio G80

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Helio G80
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Набирает больше (на 36%) баллов в AnTuTu 8 – 201K vs 148K
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 636
274
Helio G80 +30%
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 636
1127
Helio G80 +16%
1308
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636
148783
Helio G80 +36%
201858

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 720 МГц 950 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Февраль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM636 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт MediaTek Helio G80

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Комментарии

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