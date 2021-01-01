Snapdragon 636 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 39%)
- Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 145K
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|62945
|74619
|GPU
|24483
|33985
|Memory
|30326
|42103
|UX
|27466
|43577
|Total score
|145663
|192977
GeekBench 5
Single-Core Score
273
Helio G88 +23%
335
Multi-Core Score
1119
Helio G88 +15%
1290
|Image compression
|75.3 Mpixels/s
|-
|Face detection
|10.7 images/s
|-
|Speech recognition
|20.45 words/s
|-
|Machine learning
|15.45 images/s
|-
|Camera shooting
|9.79 images/s
|-
|HTML 5
|1.51 Mnodes/s
|-
|SQLite
|410.2 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 509
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|184 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2017 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM636
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
|Сайт MediaTek Helio G88
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