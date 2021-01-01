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Snapdragon 636 против Helio G88

Snapdragon 636
VS
Helio G88
Snapdragon 636
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 192K vs 145K
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 636
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 636
145663
Helio G88 +32%
192977
CPU 62945 74619
GPU 24483 33985
Memory 30326 42103
UX 27466 43577
Total score 145663 192977
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 636
273
Helio G88 +23%
335
Multi-Core Score
Snapdragon 636
1119
Helio G88 +15%
1290
Image compression 75.3 Mpixels/s -
Face detection 10.7 images/s -
Speech recognition 20.45 words/s -
Machine learning 15.45 images/s -
Camera shooting 9.79 images/s -
HTML 5 1.51 Mnodes/s -
SQLite 410.2 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM636 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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