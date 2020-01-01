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Snapdragon 636 против Helio G90T

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Набирает существенно больше (на 94%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 148K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 636
274
Helio G90T +81%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 636
1127
Helio G90T +46%
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636
148783
Helio G90T +94%
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 720 МГц 800 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM636 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт MediaTek Helio G90T

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28 (42.4%)
38 (57.6%)
Всего проголосовало: 66

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Комментарии

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