Snapdragon 636 против Helio P90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Показывает на 48% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества MediaTek Helio P90
- Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 220K vs 148K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- Выше частота графического ускорителя (на 35%)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
274
Helio P90 +45%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
1127
Helio P90 +33%
1503
AnTuTu Benchmark 8
148783
Helio P90 +48%
220657
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 509
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Adreno 500
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|720 МГц
|970 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|184 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|APU 2.0
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2017 года
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM636
|MT6779
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
|Сайт MediaTek Helio P90
Опрос
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4