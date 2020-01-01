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Snapdragon 636 против Helio X20

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11.2)
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 636 +39%
1127
Helio X20
809
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636
148783
Helio X20
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 10
Частота 1800 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 20 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 720 МГц 780 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 184 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 12.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Май 2015 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM636 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт MediaTek Helio X20

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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