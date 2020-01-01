Snapdragon 636 против Helio X20
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
25
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
29
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 20 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 11.2)
Преимущества MediaTek Helio X20
- Имеет на 2 ядра больше
- На 17% выше частота процессора (2100 против 1800 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 636 +3%
274
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 636 +39%
1127
809
AnTuTu Benchmark 8
148783
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|10
|Частота
|1800 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|20 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 509
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|720 МГц
|780 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|184 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12.1
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1333 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 25МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2017 года
|Май 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM636
|MT6797
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
|Сайт MediaTek Helio X20
Опрос
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4
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