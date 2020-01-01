Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6580 (Mali-400 MP1 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.