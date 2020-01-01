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Snapdragon 636 против MediaTek MT6737

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
MediaTek MT6737
MediaTek MT6737

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Показывает в 5.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 38% выше частота процессора (1800 против 1300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и MediaTek MT6737

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 28 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Mali-T720 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 720 МГц 500-650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 184 Гфлопс 34 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 640 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 4.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 1280 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 13МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 MT6169
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM636 MT6737
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт MediaTek MT6737

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Комментарии

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