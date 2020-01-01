Snapdragon 636 против MediaTek MT6739
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Показывает в 8.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- На 20% выше частота процессора (1800 против 1500 МГц
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 10)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
274
Geekbench 5 (многоядерный)
1127
AnTuTu Benchmark 8
148783
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1800 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 509
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|720 МГц
|570 МГц
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|184 Гфлопс
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12.1
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1333 МГц
|667 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2017 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM636
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
|Сайт MediaTek MT6739
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