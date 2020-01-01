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Snapdragon 636 против Snapdragon 429

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Snapdragon 429
Snapdragon 429

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636 (Adreno 509) с его более новым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 429 (Adreno 504). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 149K vs 82K
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • На 8% выше частота процессора (1950 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636 +82%
149376
Snapdragon 429
82250

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Snapdragon 429

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 1950 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 9 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Adreno 504
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 720 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 184 Гфлопс 48.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 1600 x 900
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM636 SDM429
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт Qualcomm Snapdragon 429

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Комментарии

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