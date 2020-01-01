Snapdragon 636 против Snapdragon 460
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 636 +7%
274
255
Geekbench 5 (многоядерный)
1127
Snapdragon 460 +12%
1258
AnTuTu Benchmark 8
148783
Snapdragon 460 +1%
149818
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|14 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 509
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Количество ALU
|128
|128
|FLOPS
|184 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 683
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2017 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM636
|SM4250-AA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
|Сайт Qualcomm Snapdragon 460
Опрос
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