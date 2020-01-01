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Snapdragon 636 против Snapdragon 460

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636
148783
Snapdragon 460 +1%
149818

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Adreno 610
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 720 МГц -
Количество ALU 128 128
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM636 SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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47 (51.6%)
44 (48.4%)
Всего проголосовало: 91

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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