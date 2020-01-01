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Snapdragon 636 против Snapdragon 632

Snapdragon 636
Snapdragon 636
VS
Snapdragon 632
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 636 (с графикой Adreno 509) и Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 148K vs 120K
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 636 +23%
148783
Snapdragon 632
120542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 636 и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 509 Adreno 506
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 720 МГц 600-650 МГц
Количество ALU 128 96
FLOPS 184 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2340 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем X12 X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2017 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM636 SDM632
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 636 Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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44 (78.6%)
12 (21.4%)
Всего проголосовало: 56

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Комментарии

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