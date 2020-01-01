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Snapdragon 650 против Kirin 650

Snapdragon 650
Snapdragon 650
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили 6-ядерный Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
  • Показывает в 3.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 650 +48%
88859
Kirin 650
59874
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 650 +62%
273
Kirin 650
169
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 650 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon V56 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8956 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 650 -

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Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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