Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 650 vs Helio G80 – что лучше?

Snapdragon 650 против Helio G80

Snapdragon 650
Snapdragon 650
VS
Helio G80
Helio G80

Мы сравнили 6-ядерный Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 5 лет позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 58%)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 650
275
Helio G80 +27%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 650
824
Helio G80 +59%
1311
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 650
н/д
Helio G80
201361

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 650 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 6 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 153 Гфлопс 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon V56 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Февраль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8956 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 650 Сайт MediaTek Helio G80

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 9611 или Qualcomm Snapdragon 650
2. Qualcomm Snapdragon 625 или Qualcomm Snapdragon 650
3. Qualcomm Snapdragon 660 или Qualcomm Snapdragon 650
4. MediaTek Helio G35 или Qualcomm Snapdragon 650
5. Samsung Exynos 8890 или Qualcomm Snapdragon 650
6. Qualcomm Snapdragon 730G или MediaTek Helio G80
7. Qualcomm Snapdragon 865 или MediaTek Helio G80
8. HiSilicon Kirin 810 или MediaTek Helio G80
9. Qualcomm Snapdragon 439 или MediaTek Helio G80
10. HiSilicon Kirin 980 или MediaTek Helio G80

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G80 с Snapdragon 650, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях