Snapdragon 650 против Helio P20
Мы сравнили 6-ядерный Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P20 (Mali-T880 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
35
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
- Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 16% выше пропускная способность памяти (14.9 против 12.8 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio P20
- Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год позже
- Выше частота графического ускорителя (на 50%)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 650 +8%
88859
82613
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 650 +60%
273
171
Geekbench 5 (многоядерный)
821
Helio P20 +6%
873
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|1800 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|256 КБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|Mali-T880 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|600 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|153 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon V56
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 5 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8956
|MT6757
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 650
|Сайт MediaTek Helio P20
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