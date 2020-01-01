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Snapdragon 650 против Helio P22

Snapdragon 650
Snapdragon 650
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили 6-ядерный Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 650 +16%
88859
Helio P22
76843
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 650 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon V56 CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8956 MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 650 Сайт MediaTek Helio P22

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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