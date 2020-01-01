Snapdragon 650 против Snapdragon 430
Мы сравнили 6-ядерный Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 430 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 29% выше частота процессора (1800 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 650 +61%
88859
55287
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 650 +55%
273
176
Geekbench 5 (многоядерный)
821
Snapdragon 430 +22%
999
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|1800 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|600 МГц
|500 МГц
|Количество ALU
|128
|96
|FLOPS
|153 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon V56
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8956
|MSM8937
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 650
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
Опрос
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6
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