Snapdragon 650 против Snapdragon 439
Мы сравнили 6-ядерный Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 33%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
- Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|32840
|GPU
|-
|14759
|Memory
|-
|25197
|UX
|-
|29625
|Total score
|-
|102576
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 650 +55%
276
178
Multi-Core Score
Snapdragon 650 +1%
830
819
|Image compression
|48.4 Mpixels/s
|61.7 Mpixels/s
|Face detection
|5.83 images/s
|8.22 images/s
|Speech recognition
|16.5 words/s
|16.65 words/s
|Machine learning
|10.7 images/s
|11.15 images/s
|Camera shooting
|5.19 images/s
|5.39 images/s
|HTML 5
|0.87 Mnodes/s
|0.85 Mnodes/s
|SQLite
|221 Krows/s
|296.65 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|46 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|31 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|21 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|37 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|32 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|29 FPS
[Ultra]
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 650 и Snapdragon 439
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|6
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|16 КБ
|-
|Кэш L2
|256 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 500
|Частота GPU
|600 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|1
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|153 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 5 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon V56
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 21МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, VP8
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8956
|SDM439
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 650
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
Опрос
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