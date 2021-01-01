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Snapdragon 650 против Snapdragon 439

Snapdragon 650
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 650
Snapdragon 439

Мы сравнили 6-ядерный Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 439
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 650
vs
Snapdragon 439

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 32840
GPU - 14759
Memory - 25197
UX - 29625
Total score - 102576
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 48.4 Mpixels/s 61.7 Mpixels/s
Face detection 5.83 images/s 8.22 images/s
Speech recognition 16.5 words/s 16.65 words/s
Machine learning 10.7 images/s 11.15 images/s
Camera shooting 5.19 images/s 5.39 images/s
HTML 5 0.87 Mnodes/s 0.85 Mnodes/s
SQLite 221 Krows/s 296.65 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 46 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 31 FPS
[Low]
Fortnite - 21 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 37 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 32 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 29 FPS
[Ultra]
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 650 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Adreno 505
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 1 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 153 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon V56 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, VP8 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8956 SDM439
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 650 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Комментарии

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