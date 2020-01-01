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Snapdragon 650 против Snapdragon 450

Snapdragon 650
Snapdragon 650
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 450

Мы сравнили 6-ядерный Qualcomm Snapdragon 650 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 8-ядерного Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 650
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 7.46 Гбит/с)
  • Показывает на 23% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 650 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 6 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 16 КБ -
Кэш L2 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Adreno 506
Архитектура Adreno 500 Adreno 500
Частота GPU 600 МГц 600-650 МГц
Количество ALU 128 96
FLOPS 153 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon V56 Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Июнь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8956 SDM450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 650 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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6 (75%)
2 (25%)
Всего проголосовало: 8

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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