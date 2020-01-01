Snapdragon 652 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Apple A9
- Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 99K
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
258
Apple A9 +111%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
987
Apple A9 +2%
1009
AnTuTu Benchmark 8
99413
Apple A9 +72%
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|1800 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|600 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|128
|192
|FLOPS
|153 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|MSM8976
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
|-
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