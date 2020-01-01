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Snapdragon 652 против Apple A9

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • Меньший размер транзистора (14 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 99K
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 652
258
Apple A9 +111%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 652
987
Apple A9 +2%
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 652
99413
Apple A9 +72%
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 1800 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 28 нм 14 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 192
FLOPS 153 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8976 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 -

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Комментарии

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