Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 652 vs Kirin 659 – что лучше?

Snapdragon 652 против Kirin 659

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 652 +33%
258
Kirin 659
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 652 +10%
987
Kirin 659
894
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Январь 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8976 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 659 с Snapdragon 652, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях