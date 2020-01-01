Snapdragon 652 против Kirin 710F
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
- Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 67%)
- Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 170K vs 99K
- Показывает на 47% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
258
Kirin 710F +26%
325
Geekbench 5 (многоядерный)
987
Kirin 710F +38%
1364
AnTuTu Benchmark 8
99413
Kirin 710F +71%
170235
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 510
|Mali-G51
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|153 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X8
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2015 года
|Январь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8976
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
|-
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