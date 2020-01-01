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Snapdragon 652 против Kirin 810

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 99K
  • Выше частота графического ускорителя (на 37%)
  • На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 652
258
Kirin 810 +136%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 652
987
Kirin 810 +105%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 652
99413
Kirin 810 +224%
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 28 нм 7 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 600 МГц 820 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8976 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 -

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