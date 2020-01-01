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Snapdragon 652 против Kirin 970

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 99K
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 95% выше пропускная способность памяти (29 против 14.9 Гбит/с)
  • На 31% выше частота процессора (2360 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 24%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 652
258
Kirin 970 +52%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 652
987
Kirin 970 +41%
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 652
99413
Kirin 970 +136%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 28 нм 10 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600 МГц 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели MSM8976 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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