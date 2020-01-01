Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 652 vs Helio A22 – что лучше?

Snapdragon 652 против Helio A22

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 99K vs 81K
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 652 +58%
258
Helio A22
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 652 +82%
987
Helio A22
543
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 652 +23%
99413
Helio A22
81081

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ 32 КБ
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8976 MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт MediaTek Helio A22

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio A22 с Snapdragon 652, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях