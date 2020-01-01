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Snapdragon 652 против Helio G35

Snapdragon 652
Snapdragon 652
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 110K vs 99K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 652 +47%
258
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 652
99413
Helio G35 +12%
110882

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 600 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 153 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8976 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт MediaTek Helio G35

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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