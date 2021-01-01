Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 652 vs Helio G80 – что лучше?

Snapdragon 652 против Helio G80

Snapdragon 652
VS
Helio G80
Snapdragon 652
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Более новый - выпущен на 5 лет позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 225K vs 106K
  • Выше частота графического ускорителя (на 58%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 652
vs
Helio G80

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 652
106524
Helio G80 +112%
225524
CPU 42412 73002
GPU 21924 37735
Memory 25135 46714
UX 15528 64513
Total score 106524 225524
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 652
263
Helio G80 +34%
353
Multi-Core Score
Snapdragon 652
987
Helio G80 +34%
1322
Image compression 52.7 Mpixels/s 79.2 Mpixels/s
Face detection 7.81 images/s 11.9 images/s
Speech recognition 20.2 words/s 23.4 words/s
Machine learning 12.7 images/s 17.4 images/s
Camera shooting 5.67 images/s 8.63 images/s
HTML 5 0.96 Mnodes/s 1.53 Mnodes/s
SQLite 281.25 Krows/s 416 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Low]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 53 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[High]
Смартфон - Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 153 Гфлопс 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Февраль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8976 MT6769T
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт MediaTek Helio G80

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
4 (100%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 652 или Snapdragon 730G
2. Qualcomm Snapdragon 652 или Snapdragon 720G
3. Qualcomm Snapdragon 652 или Samsung Exynos 9611
4. Qualcomm Snapdragon 652 или Snapdragon 730
5. Qualcomm Snapdragon 652 или MediaTek Helio G88
6. MediaTek Helio G80 или Qualcomm Snapdragon 730G
7. MediaTek Helio G80 или Qualcomm Snapdragon 720G
8. MediaTek Helio G80 или Samsung Exynos 9611
9. MediaTek Helio G80 или Qualcomm Snapdragon 678
10. MediaTek Helio G80 или Qualcomm Snapdragon 730

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G80 с Snapdragon 652, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры