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Snapdragon 652 против Helio G88

Snapdragon 652
VS
Helio G88
Snapdragon 652
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 652 (с графикой Adreno 510) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 6 лет и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 106K
  • Выше частота графического ускорителя (на 67%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 652
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 652
106524
Helio G88 +85%
196635
CPU 42412 65730
GPU 21924 42693
Memory 25135 42099
UX 15528 44322
Total score 106524 196635
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 652
263
Helio G88 +30%
342
Multi-Core Score
Snapdragon 652
987
Helio G88 +34%
1321
Image compression 52.7 Mpixels/s -
Face detection 7.81 images/s -
Speech recognition 20.2 words/s -
Machine learning 12.7 images/s -
Camera shooting 5.67 images/s -
HTML 5 0.96 Mnodes/s -
SQLite 281.25 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 652 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 510 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 128 32
FLOPS 153 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X8 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2015 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MSM8976 MT6769H
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 652 Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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